CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Часы - индикатор для MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
9977
Рейтинг:
(15)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Объект, в котором отображается время, можно переместить в любую точку графика.

Единственная внешняя переменная - TextColor - определяет цвет текста.

Часы

Сборщик тиков (TickSave) Сборщик тиков (TickSave)

Эксперт сохраняет тиковую историю по указанным символам в csv-файлы.

MATWO MATWO

Вспомогательный индикатор, в основе которого лежат скользящие средние.

at PR+SQ-e at PR+SQ-e

Скрипт рисует на графике кривую Полиномиальной регрессии с каналом среднеквадратичного отклонения.

3D Oscilator 3D Oscilator

Осцилятор, подающий сигналы при смене тренда.