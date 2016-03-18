CodeBaseKategorien
Indikatoren

Clock - Indikator für den MetaTrader 4

Andrey Khatimlianskii | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
843
Rating:
(15)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Das Objekt, welches die Zeit anzeigt, kann an jede beliebige Stelle im Chart verschoben werden. Die einzige externe Variable ist: TextColor, Sie gibt die Textfarbe an.




Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7738

