Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Clock - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 843
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Das Objekt, welches die Zeit anzeigt, kann an jede beliebige Stelle im Chart verschoben werden. Die einzige externe Variable ist: TextColor, Sie gibt die Textfarbe an.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7738
EqualVolumeBars
Der Expert Advisor erzeugt Equivolume-Charts unter Verwendung von historischen Tickdaten.Die Statistik der Amplitude einer Preisbewegung
Die Amplitude einer Preisbewegung als Statistik in einem Textfile Schnell und komfortabel