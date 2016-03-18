Dieses ist ein einfacher Multiframe-Indikator für diejenigen, die lieber Indikatoren von höheren Zeitfenstern auf dem aktuellen Chart sehen wollen .



Der Basis Indikator ist hier JMASlope. Für das Arbeiten mit Multiframe-Indikatoren ist ein Basisindikator obligatorisch.

JMASlope wurde von TrendLaboratory Ltd. (Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd.) entwickelt.



Der Basis Indikator JMAslope erkennt Preis-Impuls-Spitzen und die Divergenz von diesen Impulsen. Nebenher erkennt der Indikator auch die Impulsstärken durch den Vergleich mit vorherigen Impulsstärken.



Ich denke dieser Indikator wird sehr hilfreich für alle diejenigen sein, die Scalping- und Swingtrading betreiben.



Allerdings wird dieser Indikator wenn man ihn alleine auf dem aktuellen Zeitfenster betreibt eine Menge Fehler produzieren, weil Der Indikator den allgemeinen Zustand nicht anzeigt. Um diese Fehleranzahl zu verringern wurde der Multiframe-Indikator JMASlope_MTS erstellt.



Wenn wir dem aktuellen Chart den Basis Indikator und den Multiframe-Indikator hinzufügen, wird die Sache klarer.

Der Multiframe-Indikator erkennt die groben Impulse während der Basic Indikator die Struktur und die Ausschnitte der groben Impulse erkennt.

Diese Anordnung ist sinnvoll für Personen, die den Markt mit Elliott Wave Indikatoren analysieren .

P.S. Dieser Multiframe-Indikator kann mit fast allen Basis-Indikatoren benutzt werden die zwei Integer-Inputs besitzen, auch wenn die Input-Parameternamen nicht mit dem Original übereinstimmen Wichtig: Es müssen zwei solche Parameter vorhanden sein. Beide vom Typ Integer.

Bei den Inputparametern des Indikators ersetzen Sie den Indikator Namen mit ihrem Indikator, setzen Sie die notwendige Timeframe und den ersten und den zweiten Parameter. Als Ergebnis erhalten Sie ein Histogramm von ihrem Indikator auf jedem Timeframe.