请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
JMASlope_MTF - 多元时间周期指标 - MetaTrader 4脚本
- 显示:
- 4087
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
这是一个简单的多元时间周期指标，在当前的图表中看到较大的时间周期指标。
基本指标为 JMASlope. 对于一个多元时间周期指标的操作是一个基本指标的强制性。
JMASlope 是由 TrendLaboratory Ltd.创建。 (Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd.).
基本指标 JMASlope探测价格冲动和分歧的高峰。另外。它直接探测对比先前高峰的强度。
我认为，这个指标对那些喜欢跳跃交易和摆动交易的交易者很有用。
不过，在当前时间周期结果上指标单独使用产生了一些错误，因为指标不能显示常规状态。 所以为了减少这种错误，创建了多元时间周期指标 JMASlope_MTF。
如果在图表中放置了基本指标和多元时间周期指标，当前的状况就清楚地呈现了。
多元时间周期指标将探测整体冲动，而基本指标将探测结构和部分整体冲动。
在一些情况下，对于使用分析 Elliot波动指标的交易者有益处。
P.S. 该多元时间周期指标可以根据输入两个INTEGER参量的类型比基本指标的使用面更广，两个输入参量的名称不能重叠。注意:必须仅输入 INTEGER类型的两个参量。
在输入参量 INDICATOR中,使用你的指标作为放置名称，设定所需的时间期限，第一和第二参量。在任何时间期限上你将会获得基本指标的柱状图。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7717
Fisher_m11
指标 Fisher_m11.Louw Coetzer
指标 Louw Coetzer.
Indicator 'Currency' Is a Useful Program
货币信息指标画出并将提供的以下信息写入文件。Impulse MACD
Impulse MACD指标。该指标的结果不同于传统的指标。这个指标是在图表中一个工作页面上懒散和缺席的运行结果。