这是一个简单的多元时间周期指标，在当前的图表中看到较大的时间周期指标。



基本指标为 JMASlope. 对于一个多元时间周期指标的操作是一个基本指标的强制性。

JMASlope 是由 TrendLaboratory Ltd.创建。 (Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd.).



基本指标 JMASlope探测价格冲动和分歧的高峰。另外。它直接探测对比先前高峰的强度。



我认为，这个指标对那些喜欢跳跃交易和摆动交易的交易者很有用。



不过，在当前时间周期结果上指标单独使用产生了一些错误，因为指标不能显示常规状态。 所以为了减少这种错误，创建了多元时间周期指标 JMASlope_MTF。



如果在图表中放置了基本指标和多元时间周期指标，当前的状况就清楚地呈现了。

多元时间周期指标将探测整体冲动，而基本指标将探测结构和部分整体冲动。

在一些情况下，对于使用分析 Elliot波动指标的交易者有益处。

P.S. 该多元时间周期指标可以根据输入两个INTEGER参量的类型比基本指标的使用面更广，两个输入参量的名称不能重叠。注意:必须仅输入 INTEGER类型的两个参量。

在输入参量 INDICATOR中,使用你的指标作为放置名称，设定所需的时间期限，第一和第二参量。在任何时间期限上你将会获得基本指标的柱状图。