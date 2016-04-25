Participe de nossa página de fãs
JMASlope_MTF - Indicador Multi-Frame - indicador para MetaTrader 4
983
Este é um indicador multi-frame simples para aqueles que preferem visualizar indicadores de maior tempo gráfico no gráfico atual.
O indicador básico aqui é JMASlope. Para a operação de um indicador multi-frame é obrigatório ter o indicador básico.
JMASlope foi desenvolvido pela TrendLaboratory Ltd. (Copyright © 2005, TrendLaboratory Ltd.).
O indicador básico JMASlope detecta picos de impulsos dos preços e a divergência de tais impulsos. Além disso, ele detecta indiretamente a força de impulso, comparando os tamanhos de pico anteriores.
Eu acho que, este indicador será muito útil para aqueles que preferem escalpelamento e swing trade.
No entanto, o uso de somente o indicador sobre o período de tempo atual resulta numa grande quantidade de erros, porque o indicador não mostra o estado geral. Para diminuir o número de tais erros, o indicador JMASlope_MTF multi-frame foi criado.
Se anexarmos ao gráfico tanto o indicador básico quanto o multi-frame, a situação do estado atual se tornará clara.
O indicador multi-frame irá detectar os impulsos globais, enquanto que o indicador básico irá detectar a estrutura e as partes do impulso global.
Em tal caso, este conjunto pode ser útil para aqueles que analisam o mercado usando as Ondas de Elliot.
Obs. Este indicador multi-frame pode ser usado quase que com qualquer indicador básico que tem dois parâmetros de entrada do tipo INTEGER (inteiro), mesmo se os nomes dos parâmetros de entrada não coincidirem com o original. IMPORTANTE: deve haver apenas dois desses parâmetros, ambos do tipo INTEGER (inteiro).
No parâmetro de entrada INDICADOR, substitua o nome do indicador pelo seu indicador, defina o período de tempo necessário, o primeiro e o segundo parâmetro. Como resultado, você terá um histograma do seu indicador básico em qualquer período de tempo.
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7717
