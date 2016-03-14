Mira cómo descargar robots gratis
Indicador Mensual de Fibo Waddah Attar - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1789
- Ranking:
-
- Publicado:
Este indicador señala 7 niveles de mensuales de Fibo con el probador de estrategias.
Tiene muchos niveles poderosos.
También muestra el porcentaje actual en su gráfica.
Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7688
