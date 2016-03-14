CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Indicador Mensual de Fibo Waddah Attar - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1789
Ranking:
(13)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Este indicador señala 7 niveles de mensuales de Fibo con el probador de estrategias.

Tiene muchos niveles poderosos.

También muestra el porcentaje actual en su gráfica.


Muestra la Gráfica

Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7688

GBP9AM GBP9AM

Asesor GBP9AM. Trabaja en GBPUSD.

FrBestExp02 1 FrBestExp02 1

Asesor FrBestExp02 1.

Indicador semanal de Fibo Waddah Attar Indicador semanal de Fibo Waddah Attar

Este indicador señala 7 niveles semanales de Fibo con el probador de estratégias.

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

Asesor Get Rich or Die Trying GBP.