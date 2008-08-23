CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Waddah Attar Monthly Fibo Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6836
Рейтинг:
(13)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Этот индикатор строит семь месячных фибо-уровней с тестированием на истории.

Это очень сильные уровни.

Он также показывает текущий процент на Вашем графике.


Демонстарция графика


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7688

CCI_Woodies_Paterns_v1 CCI_Woodies_Paterns_v1

Индикатор определяет паттерны торговой системы Woodies CCI

Polarized Fractal Efficiency Polarized Fractal Efficiency

Эффективность фрактала вычисляется как в KAMA, соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average, плюс поляризация и наличие опционального EMA.

Waddah Attar Pivot Waddah Attar Pivot

Рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.

Советник Volatility Quality Советник Volatility Quality

Этот советник основан на индикаторе Volatility Quality Index, созданном raff1410.