Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Waddah Attar Monthly Fibo Indicator - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 6836
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Этот индикатор строит семь месячных фибо-уровней с тестированием на истории.
Это очень сильные уровни.
Он также показывает текущий процент на Вашем графике.
Демонстарция графика
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7688
CCI_Woodies_Paterns_v1
Индикатор определяет паттерны торговой системы Woodies CCIPolarized Fractal Efficiency
Эффективность фрактала вычисляется как в KAMA, соотношении эффективности Kaufman’s Adaptive Moving Average, плюс поляризация и наличие опционального EMA.
Waddah Attar Pivot
Рисует дневной, недельный и месячный Pivot с тестом на истории.Советник Volatility Quality
Этот советник основан на индикаторе Volatility Quality Index, созданном raff1410.