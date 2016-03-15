コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar Monthly Fibo Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ

Ahmad Waddah Attar
ビュー:
1488
評価:
(13)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

履歴データに基づいてバックテストを行いながら月間のフィボナッチレベルを作成するインディケータです。

これらのフィボレベルはとっても強いです。

また、チャート上に現在のパーセンテージを表示します。


チャート表示


MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7688

