無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Waddah Attar Monthly Fibo Indicator - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1488
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
履歴データに基づいてバックテストを行いながら月間のフィボナッチレベルを作成するインディケータです。
これらのフィボレベルはとっても強いです。
また、チャート上に現在のパーセンテージを表示します。
チャート表示
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7688
Waddah Attar Weekly Fibo Indicator
履歴データに基づいてバックテストを行いながら週間のフィボナッチレベルを作成するインディケータです。Get Rich or Die Trying GBP
エキスパートアドバイザGet Rich or Die Trying GBP