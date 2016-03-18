CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Waddah Attar Monthly Fibo Indikator - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Ansichten:
1495
Rating:
(13)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Dieser Indikator zeichnet 7 Ebenen von einem monatlichen FIBO mit Back Test.

Es sind sehr starke Ebenen.

Es zeigt Ihnen auch den aktuellen Prozentwert im Chart an.


Zeige den Chart

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7688

Bronze Warrioir01 Bronze Warrioir01

Advisor Bronze Warrioir01. Verwendet den Indikator DayImpuls.

Currencyprofits_01.1 Currencyprofits_01.1

Advisor Currencyprofits 01.1

Bad Orders Bad Orders

Advisor BadOrders. Der unprätentiöse Advisor.

5_8 MACross 5_8 MACross

5_8 MACross. Verwendet den Indikator MA.