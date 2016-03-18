Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Waddah Attar Monthly Fibo Indikator - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1495
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Dieser Indikator zeichnet 7 Ebenen von einem monatlichen FIBO mit Back Test.
Es sind sehr starke Ebenen.
Es zeigt Ihnen auch den aktuellen Prozentwert im Chart an.
Zeige den Chart
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7688
Bronze Warrioir01
Advisor Bronze Warrioir01. Verwendet den Indikator DayImpuls.Currencyprofits_01.1
Advisor Currencyprofits 01.1
Bad Orders
Advisor BadOrders. Der unprätentiöse Advisor.5_8 MACross
5_8 MACross. Verwendet den Indikator MA.