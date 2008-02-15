代码库部分
Waddah Attar Monthly Fibo 指标 - MetaTrader 4脚本

Ahmad Waddah Attar | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
已发布:
已更新:
这个指标是以月为周期的返回测试画出的7个水平。

非常有力的水平线.

同样可以在你的图表上显示当前百分比。


由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7688

