CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

GBP9AM - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
680
Ranking:
(3)
Publicado:
Gbp9am.mq4 (8.01 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: forxexpoolo

Asesor GBP9AM. Trabaja en GBPUSD. La descripción detallada se encuentra en el código.





Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7687

FrBestExp02 1 FrBestExp02 1

Asesor FrBestExp02 1.

TDSGlobal 4hr TDSGlobal 4hr

Asesor TDSGlobal 4 horas.

Indicador Mensual de Fibo Waddah Attar Indicador Mensual de Fibo Waddah Attar

Este indicador señala 7 niveles de mensuales de Fibo con el probador de estrategias. Tiene muchos niveles poderosos

Indicador semanal de Fibo Waddah Attar Indicador semanal de Fibo Waddah Attar

Este indicador señala 7 niveles semanales de Fibo con el probador de estratégias.