CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

Indicador Waddah Attar Monthly Fibo - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1909
Avaliação:
(13)
Publicado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Este Indicador Desenha 7 Níveis Mensais de Fibo Com Back Test.

Seus níveis são muito poderosos.

Ele também mostra o percentual atual em seu gráfico.


Mostra o gráfico

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7688

GBP9AM GBP9AM

EA GBP9AM. Funciona em GBPUSD.

FX10EA FX10EA

EA FX10EA.

Indicador Waddah Attar Weekly Fibo Indicador Waddah Attar Weekly Fibo

Este Indicador Desenha 7 Níveis Semanais de Fibo Com Back Test.

Get Rich or Die Trying GBP Get Rich or Die Trying GBP

EA Get Rich or Die Trying GBP.