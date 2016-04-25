Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Indicador Waddah Attar Monthly Fibo - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1909
- Avaliação:
-
- Publicado:
Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance
Este Indicador Desenha 7 Níveis Mensais de Fibo Com Back Test.
Seus níveis são muito poderosos.
Ele também mostra o percentual atual em seu gráfico.
Mostra o gráfico
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7688
