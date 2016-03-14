CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

Flat Trend v1.0 (Tendencia Plana) - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
996
Ranking:
(2)
Publicado:
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Todd Geiger, Shimodax, señor Pip, Kirk Sloan y alegre.

Asesor Flat Trend v1.0, utiliza el indicador FlatTrend V2.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Periodo: 5 Minut (M5) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.29 22:55 (2006.01.01 - 2007.01.01)
Modelo: Todos los Tics.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7682

FitFul 13 FitFul 13

Asesor FitFul 13.

Chaikin Chaikin

Indicador Chaikin.

FX10EA FX10EA

Asesor FX10EA.

TDSGlobal 4hr TDSGlobal 4hr

Asesor TDSGlobal 4 horas.