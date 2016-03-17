Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Flat Trend v1.0 - Experte für den MetaTrader 4
Urheber: Todd Geiger, Shimodax, Mr Pip, Kirk Sloan und Perky.
Advisor Flat Trend v1.0 Verwendet Indikator FlatTrend V2.
-------------------------
Parameter für den Test:
Symbol: EURUSD.
Periode: 5 Minut (M5) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.29 22:55 (2006.01.01 - 2007.01.01)
Model: Alle Ticks.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7682
