Indicadores

Chaikin - indicador para MetaTrader 4

Yury Reshetov | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1280
Ranking:
(10)
Publicado:
Chaikin.mq4 (2.64 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Indicador Chaikin.


Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7679

