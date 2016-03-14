Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Chaikin - indicador para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 1280
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Indicador Chaikin.
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/7679
Elder
Asesor Elder.Convertidor periodo optimizado
Mejora el convertidor de periodo del soporte, refresco en tiempo real, bajo costo de CPU y otras características.
FitFul 13
Asesor FitFul 13.Flat Trend v1.0 (Tendencia Plana)
Asesor Flat Trend v1.0, utiliza el indicador FlatTrend V2.