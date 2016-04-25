CodeBaseSeções
Experts

Flat Trend v1.0 - expert para MetaTrader 4

Autor: Todd Geiger, Shimodax, Mr Pip, Kirk Sloan e Perky.

EA Flat Trend v1.0 Utiliza o indicador FlatTrend V2.
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: 5 Minutos (M5) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.29 22:55 (2006.01.01 - 2007.01.01)
Modelo: Todos os ticks.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7682

