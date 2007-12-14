CodeBaseРазделы
FlatTrend v.2 - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
9116
Рейтинг:
(10)
Опубликован:
Обновлен:
Автор: Kirk Sloan

Модифицированная версия индикатора FlatTrend, показывает начало и конец флэта.


