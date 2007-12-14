CodeBaseРазделы
Flat Trend v1.0 - эксперт для MetaTrader 4

Автор: Todd Geiger, Shimodax, Mr Pip, Kirk Sloan and Perky.

Советник Flat Trend v1.0 Использует индикатор FlatTrend V2.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: 5 Минут (M5) 2006.01.02 00:00 - 2006.12.29 22:55 (2006.01.01 - 2007.01.01)
Модель: все тики.



Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7682

