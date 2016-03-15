無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Flat Trend v1.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 647
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Todd Geiger、Shimodax、Mr Pip、Kirk SloanとPerky
インディケータFlatTrend V2をベースにしたエキスパートアドバイザです。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足（M5）/2006年1月2日 00:00～2006年12月29日 22:55
モデル: 全ティック
インディケータFlatTrend V2をベースにしたエキスパートアドバイザです。
バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足（M5）/2006年1月2日 00:00～2006年12月29日 22:55
モデル: 全ティック
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7682
TDSGlobal 4hr
エキスパートアドバイザTDSGlobal 4hrFrBestExp02 1
エキスパートアドバイザFrBestExp02 1