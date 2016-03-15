コードベースセクション
エキスパート

Flat Trend v1.0 - MetaTrader 4のためのエキスパート

制作者: Todd Geiger、Shimodax、Mr Pip、Kirk SloanとPerky

インディケータFlatTrend V2をベースにしたエキスパートアドバイザです。

バックテスト:
通貨ペア: ユーロドル
時間軸: 5分足（M5）/2006年1月2日 00:00～2006年12月29日 22:55
モデル: 全ティック



元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7682

