CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Facebook!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Asesores Expertos

FitFul 13 - Asesor Experto para MetaTrader 4

Scriptor | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
982
Ranking:
(4)
Publicado:
Fitful_13.mq4 (21.78 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: Artapov Alexandr, Sidorina Yulia

Asesor FitFul 13.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Todos los tics.


Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7681

Chaikin Chaikin

Indicador Chaikin.

Elder Elder

Asesor Elder.

Flat Trend v1.0 (Tendencia Plana) Flat Trend v1.0 (Tendencia Plana)

Asesor Flat Trend v1.0, utiliza el indicador FlatTrend V2.

FX10EA FX10EA

Asesor FX10EA.