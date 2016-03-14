Mira cómo descargar robots gratis
e.2.12 5 min - Asesor Experto para MetaTrader 4
- Visualizaciones:
- 648
- Ranking:
-
- Publicado:
¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor: tageiger aka fxid10t
Asesor e.2.12 5 min.
-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: según precios de apertura.
