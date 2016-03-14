CodeBaseSecciones
e.2.12 5 min - Asesor Experto para MetaTrader 4

Visualizaciones:
648
Ranking:
(2)
Publicado:
E_2_12_5min.mq4 (13.07 KB) ver
Autor: tageiger aka fxid10t

Asesor e.2.12 5 min.

-------------------------
Parámetros de la prueba
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: según precios de apertura.


