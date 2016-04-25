CodeBaseSeções
Experts

DT RSI EXP1 - expert para MetaTrader 4

Autor: Klot

EA DT-RSI-EXP1. Ele utiliza os indicadores RSI e RFTL.

-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Pontos de controle.



Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7670

