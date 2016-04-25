Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Facebook!
Participe de nossa página de fãs
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
DT RSI EXP1 - expert para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 627
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Autor: Klot
EA DT-RSI-EXP1. Ele utiliza os indicadores RSI e RFTL.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Pontos de controle.
EA DT-RSI-EXP1. Ele utiliza os indicadores RSI e RFTL.
-------------------------
Parâmetros de teste
Símbolo: EURUSD.
Período: H4.
Modelo: Pontos de controle.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7670
EA DoubleMA Crossover
EA DoubleMA Crossover.Donchain counter - channel system
EA Donchain counter-channel system. Ele utiliza o indicador Donchian Channels - Generalized version1.
e.2.12 5 min
EA e.2.12 5 min.e-News-Lucky$
EA e-News-Lucky$.