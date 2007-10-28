CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

RFTL - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 日本語
Просмотров:
5664
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: не указан

Reference Fast Trend Line (RFTL)- опорная быстрая линия тренда, являeтся откликом цифрового фильтра FATL на входной ряд цен, взятый с задержкой, равной соответствующему интервалу Найквиста 1/2F.


RPoint RPoint

Это качественный зигзаг на основе HiLo.

TrendEnvelopes_v1 TrendEnvelopes_v1

Индикатор показывает тренд.

RBCI2 RBCI2

Модифицированная версия индикатора RBCI.

Pivot Lines TimeZone Pivot Lines TimeZone

Индикатор, показвающий максимум и минимум предедущего дня.