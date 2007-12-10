Смотри, как бесплатно скачать роботов
DT RSI EXP1 - эксперт для MetaTrader 4
Автор: klot
Советник DT-RSI-EXP1. Использует индикаторы RSI и RFTL.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Период: H4.
Модель: контрольные точки.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7670
