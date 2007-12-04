Смотри, как бесплатно скачать роботов
BreakOut15 - эксперт для MetaTrader 4
- 2759
-
Автор: Robert Hill
Советник работает только на 15 минутках.
Тестировал:
Период: 15.
Модель: по ценам открытия.
Символ: EURUSD.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7660
