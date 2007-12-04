CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

BreakOut15 - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2759
Рейтинг:
(7)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: Robert Hill

Советник работает только на 15 минутках.

Тестировал:
Период: 15.
Модель: по ценам открытия.
Символ: EURUSD.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7660

Bruno v1 Bruno v1

Советник Bruno v1.

Channels Channels

Советник Channels, использует индикатор МА.

Blockbuster EA Blockbuster EA

Советник Blockbuster EA.

Binario Binario

Binario это не механическая торговая система, а трейдерская идея. Она заключается во входе на пробое и следовании тренду. Предлагаемый метод можно использовать во всех временных диапазонах.