Experts

BreakOut15 - expert para MetaTrader 4

Autor: Robert Hill

O EA só funciona no tempo gráfico M15.

-------------------------------
Parâmetros de teste
Período: 15.
Modelo: Para os preços de abertura.
Símbolo: EURUSD.


Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7660

