BreakOut15 - Experte für den MetaTrader 4

Scriptor
Ansichten:
668
Rating:
(7)
Veröffentlicht:
Urheber: Robert Hill

Der Advisor arbeitet nur in 15 Minuten Timeframes.

-------------------------------
Parameter für den Test:
Period: 15.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Symbol: EURUSD.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7660

