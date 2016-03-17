Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BreakOut15 - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 668
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Urheber: Robert Hill
Der Advisor arbeitet nur in 15 Minuten Timeframes.
-------------------------------
Parameter für den Test:
Period: 15.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Symbol: EURUSD.
Der Advisor arbeitet nur in 15 Minuten Timeframes.
-------------------------------
Parameter für den Test:
Period: 15.
Modell: Für die Öffnungskurse.
Symbol: EURUSD.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7660
MACDChannels
This indicator shows MACD in the main chart.Trend Movers
The indicator shows the current possibilities for getting buy, sell, or exit positions. No need to attach 6 indicators at a time.