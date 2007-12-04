Смотри, как бесплатно скачать роботов
Bago_EA - эксперт для MetaTrader 4
- 2938
Автор: Hua Ai (aha)
Использует индикаторы: MA, RSI.
Описание советника в самом коде.
Тестировал:
Символ: EURUSD.
Модель: все тики.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7656
