Советники

Bago_EA - эксперт для MetaTrader 4

Scriptor
Просмотров:
2938
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP
MQL5 Фриланс
Автор: Hua Ai (aha)

Использует индикаторы: MA, RSI.
Описание советника в самом коде.

Тестировал:
Символ: EURUSD.
Модель: все тики.


Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7656

