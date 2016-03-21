Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bago_EA - Experte für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 701
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Autor: Hua Ai (aha)
Benutzte Indikatoren: MA and RSI. Die Beschreibung des Beraters steht im Quellcode.
-------------------------
Testparamter
Symbol: EURUSD.
Model: Jeder Tick.
Benutzte Indikatoren: MA and RSI. Die Beschreibung des Beraters steht im Quellcode.
-------------------------
Testparamter
Symbol: EURUSD.
Model: Jeder Tick.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7656
Arttrader_v1_5
Berater Arttrader v1_5.Simple FX
Simple FX ist ein freier Expert Advisor der automatisch,durch Benutzung des "Moving Average", am Forex Markt handelt. Bedienungsanleitung und Quelltext sind enthalten. Alle Experten Einstellungen können jederzeit verändert werden.
Envelope 2
Berater Envelope 2.Math-System
Math-System Indikator.