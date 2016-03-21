CodeBaseKategorien
Expert Advisors

Bago_EA - Experte für den MetaTrader 4

Autor: Hua Ai (aha)

Benutzte Indikatoren: MA and RSI. Die Beschreibung des Beraters steht im Quellcode.

-------------------------
Testparamter
Symbol: EURUSD.
Model: Jeder Tick.


Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7656

