JBrainTrend1 - indicador para MetaTrader 5
Descripcion:
Indicador de tendencia del popular sistema de trading BrainTrend1 con suavizado preliminar de los timeseries de precio.
Muchos traders experimentan dificultades usando el estándar BrainTrend1 (BT1), que da muchas señales falsas. Para solucionar este problema, fue necesario utilizar filtros y cargar una tabla con indicadores adicionales. En este indicador el tema está resuelto con la ayuda del JMA suavizado de los timeseries de precios utilizados en el cálculo del indicador.
Como resultado, el indicador se ha vuelto más estable. El JMA suavizado permite reducir considerablemente la cantidad de señales falsas. Los intervalos son percibidos ahora por el sistema como llanos. La sensibilidad del sistema de la volatilidad del mercado ahora puede ser gestionada por parámetro "Length_". En comparación con BT1 convencionales, el nuevo indicador es un sistema de más confianza, que incluso puede ser llamado el sistema de seguimiento de tendencia.
Colocar el indicador compilado Place JMA.mq5 en MQL5\Indicators.
Indicador de fuerza de tendencia basado en la Desviación Estándard, que es más adecuado visualmente.Ultra Spearman Rank Correlation
Este indicador de tendencia se basa en los valores del indicador SpearmanRankCorrelation y el análisis de sus líneas de señal. El histograma de color depende de la dirección de la tendencia, la anchura del histograma depende de la fuerza de la tendencia.
El indicador XR-Squared utiliza la regresión lineal para determinar la presencia o ausencia de una tendencia de mercado.DSS Bressert
El indicador Double Smoothed Stochastics fue propuesto por William Blau y Walter Bressert. El cálculo de los valores DSS es similar al indicador Estocástico, la diferencia es el uso del doble suavizado exponencial.