실제 저자:

Rosh

WKBIBS 지표는 WKB와 IBS라는 두 가지 지표의 기능이 결합 된 차세대 오실레이터입니다.

이 지표는 외환 초보자에게도 적합하며 전문가에게는 거래 시스템에 추가되는 역할을합니다. WKBIBS는 스토캐스틱과 같은 표준 오실레이터에 비해 가장 빠른 신호를 제공합니다. 모든 화살표 표시기와 달리 잘못된 신호를 제공하지 않으며 다시 그리지 않습니다. WKBIBS는 실제로 화살표 표시기보다 시각적으로 훨씬 복잡하지는 않지만 더 빠르고 정확한 신호를 제공합니다.

거래 방법:

파란색 오실레이터가 위쪽 녹색 선을 위에서 아래로 교차하면 매도 신호를 받고, 그 반대의 경우 파란색 오실레이터가 아래쪽 빨간색 선을 아래에서 위로 교차하면 매수 신호가 나타납니다. 모든 것이 매우 간단하고 가장 중요한 것은 그림에서 볼 수 있듯이 신호가 있고 차트의 가격이 올바른 방향으로 거래를하는 데 여전히 관련이 있다는 것입니다. 추세 필터의 사용 가능성과 선호하는 거래 방향을 포함한 나머지는 직접 선택할 수 있습니다.

매개변수 입력:

input Smooth_Method IMA_Method= MODE_SMA ; input int ILength= 5 ; input int IPhase= 15 ; input Applied_price_ IPC=PRICE_HIGH_CLOSE; input int IShift= 0 ; input bool IDirect= true ; extern uint RPeriod= 25 ; input Smooth_Method SmMA_Method= MODE_SMA ; input int SLength= 3 ; input int SPhase= 100 ; input int SShift= 0 ;

이 지표에서는 평균화 방법을 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal 디렉토리\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.

이 지표는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2008.11.10에 CodeBase에 게시되었습니다.