실제 작성자:

Svinozavr

스토캐스틱 오실레이터의 개선된 버전입니다. 비대칭 스토캐스틱의 파라미터 필드 측면에서 표준 스토캐스틱과 다른 점은 세 가지뿐입니다:

Kperiod는 이제 더 젊은 KperiodShort(단기)와 더 오래된 KperiodLong(장기)의 두 가지로 구성됩니다. 과매도(O/S) 과매도 및 과매수(OB) 과매수 레벨의 매개변수가 추가되었습니다. 스토캐스틱이 PP/PC 영역에 들어가면 최대/최소 검색 길이인 Kperiod가 전환됩니다. 세 번째 차이점은 민감도 임계값 - Sens 매개변수로, 포인트에서 설정한 특정 임계값 미만의 변동을 차단할 수 있습니다. 따라서 잘못된 신호의 수가 급격히 줄어듭니다. 요점은 고전적인 스토캐스틱은 현재 가격을 %K(Kperiod) 매개변수로 설정한 바 수에 대한 최대 가격과 최소 가격 사이에 위치시키며, 극값이 1포인트 차이가 나든 100포인트 차이가 나든 상관하지 않고 여전히 PC/PP 영역에 값을 입력한다는 것입니다. 특정 임계값을 도입하면 TS에 중요하지 않은 변동을 차단할 수 있습니다.

작동 논리:

스토캐스틱이 PP 영역에 진입하면 막대의 짧은 Kperiod(KperiodShort)에 대해 최소값 검색이 이루어지고, 오래된 막대(KperiodLong)에 대해 최대값 검색이 이루어집니다. PC 영역에 들어가면 미러링되어 더 긴 막대에서 최저값이 검색되고 더 짧은 막대에서 최고값이 검색됩니다.

해석/사용. 스토캐스틱이 PC/PP 영역에 진입하면 추세가 해당 방향으로 전환됩니다. 그러나 추세 전환은 일반적인 경우 해당 방향으로 포지션을 개시하는 것을 의미하지는 않습니다. 진입은 되돌림에서 발생하며, 50% 선을 교차/터치하면 확인할 수 있습니다. "거북이"를 대략적으로 따라가면 조정 시 포지션이 형성됩니다. 추세가 전환되면 포지션은 완전히 청산되거나 축소됩니다. 후자의 경우, 전체 청산은 반대쪽의 동시 오픈과 함께 조정에서 발생합니다. 스톱은 이전 (반대) 극단에 적당한 마진으로 설정됩니다. 그러나 작업 모드에서 트리거될 가능성은 거의 없습니다. 여기서 중지되는 것은 불가항력적인 경우입니다.

이 인디케이터는 MQL4에서 처음 구현되었으며 2010.04.22에 코드 베이스에 게시되었습니다.

표시기의 입력 매개변수입니다:

input uint KperiodShort= 5 ; input uint KperiodLong= 12 ; input Smooth_Method DMethod= MODE_SMA ; input uint Dperiod= 7 ; input int DPhase= 15 ; input uint Slowing= 3 ; input ENUM_STO_PRICE PriceField= STO_LOWHIGH ; input uint Sens= 7 ; input uint OverBought= 80 ; input uint OverSold= 20 ; input color LevelsColor=Blue; input STYLE Levelstyle=DASH_; input WIDTH LevelsWidth=Width_1; input int Shift= 0 ;

이 인디케이터에서 신호선 평균은 10가지 옵션 중에서 선택하여 변경할 수 있습니다:

SMA - 단순이동평균; EMA - 지수 이동 평균; SMMA - 평활 이동 평균; LWMA - 선형 가중 이동 평균; JJMA - JMA 적응 평균; JurX - 초선형 평균; ParMA - 파라볼릭 평균; T3 - 틸슨 다중 지수 평활; VIDYA - 투샤르 찬데 알고리즘을 사용한 평균화; AMA - 페리 카우프만 알고리즘을 사용한 평균화.

위상 유형 매개변수는 평균화 알고리즘에 따라 의미가 상당히 다르다는 사실에 주의해야 합니다. JMA의 경우 -100에서 +100까지 변화하는 외부 변수 위상입니다. T3의 경우 더 나은 인식을 위해 평균화 계수에 100을 곱한 값이고, VIDYA의 경우 CMO 오실레이터의 주기이며, AMA의 경우 느린 EMA의 주기입니다. 다른 알고리즘에서는 이러한 매개변수가 평균에 영향을 미치지 않습니다. AMA의 경우 빠른 EMA의 주기는 고정되어 있으며 기본적으로 2와 같습니다. AMA의 차수 계수도 2로 고정되어 있습니다.

이 인디케이터는 SmoothAlgorithms.mqh 라이브러리 클래스(terminal_data_terminal_directory\MQL5\Include에 복사)를 사용하며, 이에 대한 자세한 설명은 "중간 계산을 위한 추가 버퍼 없이 가격 시리즈 평균화" 문서에 게시되어 있습니다.