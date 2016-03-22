Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-AMA-Optimum - indicador para MetaTrader 4
973
-
A Média Móvel Adaptativa (AMA de Kaufman) foi desenvolvida por Perry Kaufman. A presente versão ou a i-AMA-Optimum foi otimizada para longos períodos.
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7113
