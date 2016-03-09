CodeBaseSecciones
Trens (tendencia)Tendencia - indicador para MetaTrader 4

1245
(4)
Trend.mq4 (3.22 KB) ver
Autor: Ramdass - Solo conversión

Define intensidad y una dirección de una tendencia.



Traducción del inglés realizada por MetaQuotes Ltd.
Artículo original: https://www.mql5.com/en/code/7121

