i-AMA-Optimum - индикатор для MetaTrader 4

Адаптивная скользящая средняя (АМА) разработана Перри Кауфманом. АМА спроектирована так, чтобы можно было регулировать ее чувствительность в зависимости от силы тренда. Данная версия индикатора оптимизирована для больших значений периодов.

i-AMA-Optimum

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7113

