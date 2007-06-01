Адаптивная скользящая средняя (АМА) разработана Перри Кауфманом. АМА спроектирована так, чтобы можно было регулировать ее чувствительность в зависимости от силы тренда. Данная версия индикатора оптимизирована для больших значений периодов.

i-AMA-Optimum

