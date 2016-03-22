Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
i-HighLow - indicador para MetaTrader 4
O indicador i-HighLow desenha um canal com fronteiras correspondendo ao valor da máxima e mínima das sombras da barra para as últimas N barras.
Os parâmetros do indicador são:
- extern int N = 20; - busca da máxima/mínima das barras durante as últimas 20 barras
- extern int N2 = 5; - Desenha as fronteiras com 5 pontos deslocados pelo eixo dos preços
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7107
