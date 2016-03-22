CodeBaseSeções
Indicadores

i-HighLow - indicador para MetaTrader 4

O indicador i-HighLow desenha um canal com fronteiras correspondendo ao valor da máxima e mínima das sombras da barra para as últimas N barras.


Os parâmetros do indicador são:

  • extern int N = 20; - busca da máxima/mínima das barras durante as últimas 20 barras
  • extern int N2 = 5; - Desenha as fronteiras com 5 pontos deslocados ​​pelo eixo dos preços

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7107

