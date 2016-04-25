代码库部分
CurrencyChart - MetaTrader 4脚本

指标 CurrencyChart 可以在一个窗口里显示多个货币 (品种) 的图表。

输入参数:

symbol - 在窗口里显示的品名 (省缺 EURUSD)。

用例:

下图示意在 EURUSD,M5 图表上加载 CurrencyChart 指标两次, 品名参数分别设为第一个 EURCHF 和第二个 USDJPY。作为结果, 在单一窗口里有三个价格图表 (EURUSD, EURCHF, USDJPY)。

CurrencyChart

需求:

窗口使用的货币 (品种) 图表, 必须在指标里指定。


由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7085

