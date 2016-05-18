無料でロボットをダウンロードする方法を見る
CurrencyChart - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータCurrencyChartは、単一のウィンドウに幾つかの通貨の動きを表示させます。入力パラメータ：
symbol - 通貨記号(シンボル)。デフォルト設定はEURUSDです。使用例：
以下の図で、インディケータCurrencyChartはシンボル=EURCHF･USDJPYのようなユーロドルの5分足チャートに2回貼り付けられました。単一のウィンドウに3つの通貨ペアの動きが表示されます（EURUSD、EURCHF、USDJPY）。
お使いの通貨ペアチャートのウィンドウがが開かれている必要があります。
