ポケットに対して
インディケータ

CurrencyChart - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータCurrencyChartは、単一のウィンドウに幾つかの通貨の動きを表示させます。

入力パラメータ：

symbol - 通貨記号(シンボル)。デフォルト設定はEURUSDです。

使用例：

以下の図で、インディケータCurrencyChartはシンボル=EURCHF･USDJPYのようなユーロドルの5分足チャートに2回貼り付けられました。単一のウィンドウに3つの通貨ペアの動きが表示されます（EURUSD、EURCHF、USDJPY）。

CurrencyChart

利用条件:

お使いの通貨ペアチャートのウィンドウがが開かれている必要があります。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7085

