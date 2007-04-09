Индикатор CurrencyChart позволяет в одном окне отображать графики движения сразу нескольких валют (символов).

symbol - наименование символа, который нужно отобразить в окне (по умолчанию EURUSD).

на рисунке ниже, индикатор CurrencyChart был дважды присоединен к графику EURUSD,M5 с параметрами symbol, равным EURCHF и USDJPY для первого и второго раза соответственно. В итоге имеем три графика движения цены (EURUSD, EURCHF, USDJPY) в одном окне.

CurrencyChart



должны быть открыты окна с графиками валют (символов), используемых в индикаторе.