Индикаторы

CurrencyChart - индикатор для MetaTrader 4

Russian English 中文 Español Deutsch 日本語
Просмотров:
7227
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор CurrencyChart позволяет в одном окне отображать графики движения сразу нескольких валют (символов).

Входные параметры:

symbol - наименование символа, который нужно отобразить в окне (по умолчанию EURUSD).

Пример использования:

на рисунке ниже, индикатор CurrencyChart был дважды присоединен к графику EURUSD,M5 с параметрами symbol, равным EURCHF и USDJPY для первого и второго раза соответственно. В итоге имеем три графика движения цены (EURUSD, EURCHF, USDJPY) в одном окне.

CurrencyChart

Условия использования:

должны быть открыты окна с графиками валют (символов), используемых в индикаторе.


