CurrencyChart - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор CurrencyChart позволяет в одном окне отображать графики движения сразу нескольких валют (символов).Входные параметры:
symbol - наименование символа, который нужно отобразить в окне (по умолчанию EURUSD).Пример использования:
на рисунке ниже, индикатор CurrencyChart был дважды присоединен к графику EURUSD,M5 с параметрами symbol, равным EURCHF и USDJPY для первого и второго раза соответственно. В итоге имеем три графика движения цены (EURUSD, EURCHF, USDJPY) в одном окне.
CurrencyChart
должны быть открыты окна с графиками валют (символов), используемых в индикаторе.
