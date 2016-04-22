und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
CurrencyChart - Indikator für den MetaTrader 4
Die CurrencyChart-Indikator ermöglicht die Anzeige mehrerer Währungen (Symbole) in einem einzigen Chartfenster.Eingabe Parameter:
symbol - der Name des Symbols für die Anzeige im Fenster (standardmäßig EURUSD).Beispiel zur Verwendung
das Bild unten zeigt den CurrencyChart Indikator zweimal auf EURUSD M5 Chart gestartet, einmal mit dem Parameter 'symbol' EURCHF und noch einmal mit USDJPY. Als ein Ergebnis gibt es drei Preis-Charts (EURUSD, EURCHF, USDJPY) in einem einzigen Fenster.
CurrencyChart
die Fenster mit der Währung (symbol) Charts des Indikators, muss geöffnet sein.
