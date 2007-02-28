Индикатор Smoothed ADX был написан по просьбе одного форумянина и трудности не представлял, но поиск описания алгоритма сглаженного ADX результатов не дал. Привожу только код, который был предоставлен:

Inputs: {declaring inputs} Length( 14 ), ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33); variables: {declaring variables} DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ), DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0), ADXLead(0), ADXFinal(0); {now calling the built-in ADX functions, so we don't need to calculate them} Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX); {this part is the actual smoothing of the original ADX indicator, DI+, DI- and ADX lines are smoothed} DIPlusLead = 2* DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus [1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1]; DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1]; DIMinusLead = 2* DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus [1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1]; DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1]; ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1]; ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1]; {Plotting them on chart} Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ; Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ; Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;

V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4

На самом деле, если не пытаться понять изначально заложенный смысл в исходный текст сглаженного ADX, это сглаживание можно разбить на два этапа. Предположим, что у нас есть некая числовая последовательность P и нам необходимо ее сгладить с минимальным запаздыванием. Для этого на первом этапе мы строим функцию V(P) колебаний последовательности P по формуле :

где:

P0 - текущее значение последовательности (цена или индикатор);

P1 - предыдущее значение последовательности;

V1 - предыдущее значение колебания;

V0 - текущее значение колебания.

Или по другому:



V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4



где:



Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - всплеск по Эйлерсу (термин придуман мною).



На втором этапе мы применяем простое взвешенное сглаживание



W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1)

где:

W0 - текущее сглаженное значение последовательности P;

V0 - текущее значение колебания последовательности P;

W1 - предыдущее сглаженное значение.

В индикаторе сглаженного ADX применяется данный алгоритм сглаживания ко всем трем буферам стандартного индикатора индикатора ADX. Полученный индикатор поэтому и называется сглаженный ADX. Если бы мы сглаживали индикатор RSI, то могли бы назвать Smoothed RSI. Рисунок ниже показывает, что сглаженный ADX на самом деле является менее дерганным по сравнению с оригиналом - стандартным индикатором ADX ( Average Directional Movement Index ).