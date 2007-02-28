CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Smoothed ADX by John Ehlers - Сглажeнный ADX по методике Джона Эйлерса - индикатор для MetaTrader 4

MetaQuotes | Russian English 中文 Español 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Просмотров:
9474
Рейтинг:
(19)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Индикатор Smoothed ADX был написан по просьбе одного форумянина и трудности не представлял, но поиск описания алгоритма сглаженного ADX результатов не дал. Привожу только код, который был предоставлен:

Inputs: {declaring inputs}
Length( 14 ),
ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
variables: {declaring variables}
DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ),
DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
ADXLead(0), ADXFinal(0);

{now calling the built-in ADX functions, so we don't need to calculate them}
Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);
{this part is the actual smoothing of the original ADX indicator, DI+, DI- and ADX lines are smoothed}
DIPlusLead = 2* DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus [1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
DIMinusLead = 2* DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus [1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
{Plotting them on chart}
Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ;
Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ;
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;
На самом деле, если не пытаться понять изначально заложенный смысл в исходный текст сглаженного ADX, это сглаживание можно разбить на два этапа. Предположим, что у нас есть некая числовая последовательность P и нам необходимо ее сгладить с минимальным запаздыванием. Для этого на первом этапе мы строим функцию V(P) колебаний последовательности P по формуле :
V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4

где:

  • P0 - текущее значение последовательности (цена или индикатор);
  • P1 - предыдущее значение последовательности;
  • V1 - предыдущее значение колебания;
  • V0 - текущее значение колебания.

Или по другому:

V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4

где:


Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - всплеск по Эйлерсу (термин придуман мною).

На втором этапе мы применяем простое взвешенное сглаживание

W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1)

где:

      • W0 - текущее сглаженное значение последовательности P;
      • V0 - текущее значение колебания последовательности P;
      • W1 - предыдущее сглаженное значение.
      В индикаторе сглаженного ADX применяется данный алгоритм сглаживания ко всем трем буферам стандартного индикатора индикатора ADX. Полученный индикатор поэтому и называется сглаженный ADX. Если бы мы сглаживали индикатор RSI, то могли бы назвать Smoothed RSI. Рисунок ниже показывает, что сглаженный ADX на самом деле является менее дерганным по сравнению с оригиналом - стандартным индикатором ADX ( Average Directional Movement Index ).


      Индикатор баланса и эквити Индикатор баланса и эквити

      Индикатор берет данные из истории текущего счета. Сколько данных доступно, столько и выведет. Этим индикатором удобно просматривать чужие счета по инвест-паролям.

      Библиотека функций сопровождения позиций простым трейлинг-стопом Библиотека функций сопровождения позиций простым трейлинг-стопом

      С помощью этой библиотеки можно в любом советнике сделать возможность сопровождения позиций простым трейлинг-стопом.

      WATR Трендовый индикатор, простой, но наглядный WATR Трендовый индикатор, простой, но наглядный

      Простой трендовый индикатор, наглядно показывающий направление текущего тренда. Может применятся в пробойных торговых системах.

      arrows&curves arrows&curves

      Индикатор arrows&curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Стрелки наглядно показывают моменты покупки или продажи.