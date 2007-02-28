Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Smoothed ADX by John Ehlers - Сглажeнный ADX по методике Джона Эйлерса - индикатор для MetaTrader 4
- Просмотров:
- 9474
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индикатор Smoothed ADX был написан по просьбе одного форумянина и трудности не представлял, но поиск описания алгоритма сглаженного ADX результатов не дал. Привожу только код, который был предоставлен:
Inputs: {declaring inputs} Length( 14 ), ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33); variables: {declaring variables} DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ), DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0), ADXLead(0), ADXFinal(0); {now calling the built-in ADX functions, so we don't need to calculate them} Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX); {this part is the actual smoothing of the original ADX indicator, DI+, DI- and ADX lines are smoothed} DIPlusLead = 2* DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus [1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1]; DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1]; DIMinusLead = 2* DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus [1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1]; DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1]; ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1]; ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1]; {Plotting them on chart} Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ; Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ; Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;На самом деле, если не пытаться понять изначально заложенный смысл в исходный текст сглаженного ADX, это сглаживание можно разбить на два этапа. Предположим, что у нас есть некая числовая последовательность P и нам необходимо ее сгладить с минимальным запаздыванием. Для этого на первом этапе мы строим функцию V(P) колебаний последовательности P по формуле :
где:
- P0 - текущее значение последовательности (цена или индикатор);
- P1 - предыдущее значение последовательности;
- V1 - предыдущее значение колебания;
- V0 - текущее значение колебания.
Или по другому:
V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4
где:
Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - всплеск по Эйлерсу (термин придуман мною).
На втором этапе мы применяем простое взвешенное сглаживание
W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1)
где:
- W0 - текущее сглаженное значение последовательности P;
- V0 - текущее значение колебания последовательности P;
- W1 - предыдущее сглаженное значение.
Индикатор берет данные из истории текущего счета. Сколько данных доступно, столько и выведет. Этим индикатором удобно просматривать чужие счета по инвест-паролям.Библиотека функций сопровождения позиций простым трейлинг-стопом
С помощью этой библиотеки можно в любом советнике сделать возможность сопровождения позиций простым трейлинг-стопом.
Простой трендовый индикатор, наглядно показывающий направление текущего тренда. Может применятся в пробойных торговых системах.arrows&curves
Индикатор arrows&curves (стрелки и линии) отображает верхнюю и нижнюю линии ценового диапазона подобно нормализованным кривым индикаторов Silver-а. Стрелки наглядно показывают моменты покупки или продажи.