John Ehlers의 Smoothed ADX - MetaTrader 4용 지표

Smoothed ADX는 포럼 방문자의 요청에 따라 작성되었으며 그다지 어렵지 않았습니다. 그러나 평활화된 ADX 알고리즘에 대한 설명을 검색한 결과 아무 것도 나오지 않았습니다. 그래서 아래에 제공된 코드만 제공하는 것입니다:


Inputs: {declaring inputs}
     Length( 14 ),
     ADXTrend( 25 ), alpha1(0.25), alpha2(0.33);
 
variables: {declaring variables}
     DMIPlus( 0 ), DMIMinus( 0 ), DMI( 0 ), ADX( 0 ), 
     DIPlusLead(0), DIMinusLead(0), DIPlusFinal(0), DIMinusFinal(0),
     ADXLead(0), ADXFinal(0);

{이제 내장된 ADX 함수를 호출합니다 그러므로 ADX를 다시 계산할 필요가 없습니다}
Value1 = DirMovement( H, L, C, Length, DMIPlus, DMIMinus, ADX);
 
{이 부분이 원래의 ADX 지표를 평화화 하는 부분입니다, DI+, DI- 와 ADX l라인이 평활화 되었습니다}
DIPlusLead = 2*DMIPlus + (alpha1 - 2) * DMIPlus[1] + (1 - alpha1) * DIPlusLead[1];
DIPlusFinal = alpha2*DIPlusLead + (1 - alpha2) * DIPlusFinal[1];
 
DIMinusLead = 2*DMIMinus + (alpha1 - 2) * DMIMinus[1] + (1 - alpha1) * DIMinusLead[1];
DIMinusFinal = alpha2*DIMinusLead + (1 - alpha2) * DIMinusFinal[1];
 
ADXLead = 2*ADX + (alpha1 - 2) * ADX[1] + (1 - alpha1) * ADXLead[1];
ADXFinal = alpha2*ADXLead + (1 - alpha2) * ADXFinal[1];
 
{차트에 나나냅니다}
Plot1( DIPlusFinal, "DMI+" ) ;
Plot2( DIMinusFinal, "DMI-" ) ;
Plot3( ADXFinal, "ADX" ) ;

실제로, 평활화된 ADX에 대한 깊은 의미를 이해가 필요 없다면 이 평활화는 두 단계로 나눌 수 있습니다. 숫자 시퀀스 P가 있고 이를 최소 지연으로 매끄럽게 해야 한다고 가정합니다. 이를 위해 첫 번째 단계에서 다음 공식에서 P 시퀀스 진동의 함수 V(P)를 구축합니다.

     V0 = (8*P0 - 7*P1 + 3*V1) / 4,
설명:

  • P0은 시퀀스의 현재 값(가격 또는 지표)입니다.
  • P1은 시퀀스의 선행 값입니다.
  • V1은 오실레이터의 선행 값입니다.
  • V0는 오실레이터의 현재 값입니다.

혹은 다른 방식으로:
    
     V0 = (Vol(P) + 3*V1) / 4,
다음에서: 
   
     Vol(P) = 8*P0 - 7P1 - Ehlers' burst (이 용어는 제가 만든 것입니다).

두 번째 단계에서는 단순 가중치 평활화(simple weighted smoothing)를 적용합니다.
 
     W0 = (1*V0 + 2*W1) / (2 + 1).
설명:

  • W0는 시퀀스 P의 현재 평활 값입니다.
  • V0는 P 시퀀스 오실레이터의 현재 값입니다.
  • W1은 이전 평활 값입니다.
Smoothed ADX에서 이 평활화 알고리즘은 표준 지표 ADX의 세 버퍼 모두에 대해 적용됩니다. 그러므로 획득한 지표를 Smoothed ADX라고 하는 것입니다. RSI 지표를 평활화 한다면 평활화된 RSI라고 부를 것입니다. 아래 그림은 Smoothed ADX가 원래의 표준 ADX(Average Directional Movement Index)만큼 들락날락 하지 않음을 보여줍니다.


MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7072

