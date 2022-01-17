Mass Index는 최대 가격과 최소 가격 사이의 대역폭 변화를 기반으로 추세 전환을 감지하기 위해 개발되었습니다. 대역폭이 확장되면 Mass Index가 증가하고, 대역폭이 좁아지면 지수가 감소합니다.

이 지표는 가장 오래된 고전 지표 중 하나인 ROC와 동일합니다. 가격이 수량으로 대체됩니다.