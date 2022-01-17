거래 로봇을 무료로 다운로드 하는 법을 시청해보세요
Chaikin이 제시한 변동성에 대한 해석법을 따르면 매도세에서 변동성 지표 값의 증가는 가격이 베이스에 접근하고 있다는 신호(예: 유가 증권의 패닉 매도)이며, 긴 기간 동안의 변동성 하락은 성숙한 강세장 조건에서 정접에 근접함을 나타냅니다. Chaikin은 하나의 지표에만 의존하지 말 것을 권장하지 않습니다. 그는 이(또는 다른) 지표의 신호를 확인하기 위해 이동 평균 교차 시스템 또는 밴드 대역 시스템을 사용할 것을 권장 했습니다.
MetaQuotes Ltd에서 러시아어로 번역함.
원본 코드: https://www.mql5.com/ru/code/7058
