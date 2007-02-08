CodeBaseРазделы
Индикаторы

Chaikin's Volatility - CHV - индикатор для MetaTrader 4

Просмотров:
12207
Рейтинг:
(6)
Опубликован:
Обновлен:
Цитата из книги "Технический анализ от А до Я" С. Акелиса:

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Существует два способа интерпретации этого показателя волатильности. В первом случае исходят из того, что образование рыночных вершин обычно сопровождается повышенной волатильностью (инвесторы нервничают и действуют нерешительно), а завершающим стадиям формирования рыночных оснований обычно сопутствует понижение волатильности (инвесторы скучают). Согласно второму способу интерпретации (его предложил г-н Чайкин), рост индикатора волатильности за относительно короткое время указывает на приближение цен к основанию (напр., при паническом сбросе бумаги), а падение волатильности в течение более длительного периода означает близость вершины (напр., в условиях зрелого бычьего рынка). Как и большинство опытных инвесторов, г-н Чайкин не рекомендует полагаться только на какой-то один индикатор. Он предлагает применять систему пересечения скользящего среднего либо систему торговых полос для подтверждения сигналов этого (или любого другого) индикатора.


Chaikin's Volatility - CHV

