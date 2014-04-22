Смотри, как бесплатно скачать роботов
wlxBWWiseMan-2_HTF - индикатор для MetaTrader 5
Просмотров:
- 1992
Рейтинг:
-
Опубликован:
Обновлен:
Индикатор wlxBWWiseMan-2 с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора wlxBWWiseMan-2.mq5 в папке каталог_данных_терминала\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор wlxBWWiseMan-2_HTF
