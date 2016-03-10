El archivo de inclusión contiene un conjunto de clases que demuestran uno de los métodos de organización de la matriz Hash de las líneas con una clave de cadena.



Ejemplo de uso:

#include <HashArray.mqh>

void OnStart ()

{

CHashArrayStringString Hash;

Hash.Put( "k1" , "v1" );

Hash.Put( "k2" , "v2" );

Hash[ "k3" ] = "v3" ;

Hash[ "k2" ] = "vv2" ;

string t1 = Hash[ "k1" ].value;

string t2 = Hash[ "k2" ].value;

string t3 = Hash[ "k3" ].value;

Alert ( "k1=" ,t1);

Alert ( "k2=" ,t2);

Alert ( "k3=" ,t3);

}





Resultado:





Test de productividad:

#include <HashArray.mqh>

void OnStart ()

{

CHashArrayStringString Hash();

uint StartTime= GetTickCount ();

for ( int n= 0 ; n< 10000 ; n++)

{

Hash[ "key" + IntegerToString (n)] = "trash" ;

}

uint timeTotal = GetTickCount () - StartTime;

Alert ( "add 10k elements in " , IntegerToString (timeTotal), " ms" );

}

add 10k elements in 31 ms



