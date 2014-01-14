Swing Index es una expresión matemática de la actividad de las operaciones durante los últimos dos barras.

El indicador marca el precio "actual" de un instrumento mediante la unión de la (Apertura, Alto, Bajo y Cierre) actuales y los precios anteriores. Los datos relativos a los precios de apertura deben estar disponibles para el cálculo del índice.



Deben tenerse en cuenta las siguientes características:

El indicador describe la volatilidad de los precios;

Es determinado el rango de los precios a corto plazo;

Se elimina la confusión causada por los diversos tipos de precios (Alto, Bajo, Cierre), y se ofrece la posibilidad de determinar la potencia real y la dirección del movimiento del mercado.



