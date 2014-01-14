Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Swing Index - indicador para MetaTrader 5
Swing Index es una expresión matemática de la actividad de las operaciones durante los últimos dos barras.
El indicador marca el precio "actual" de un instrumento mediante la unión de la (Apertura, Alto, Bajo y Cierre) actuales y los precios anteriores. Los datos relativos a los precios de apertura deben estar disponibles para el cálculo del índice.
Deben tenerse en cuenta las siguientes características:
- El indicador describe la volatilidad de los precios;
- Es determinado el rango de los precios a corto plazo;
- Se elimina la confusión causada por los diversos tipos de precios (Alto, Bajo, Cierre), y se ofrece la posibilidad de determinar la potencia real y la dirección del movimiento del mercado.
Range Expansion Index (REI) es un oscilador que mide el precio de cambio de velocidad y señales sobre las áreas de sobrecompra/sobreventa, en caso de que un precio muestra debilidad o fuerza.yEffekt
El indicador señala posible cambio de tendencia.
El Índice de Masa -Mass Index- sirve para detectar la inversión de las tendencias; se basa en los cambios que se producen en el ancho de banda entre los precios máximos y mínimos.BarTimer
Se muestra la posición actual del tiempo en relación con el principio y el final de la barra. Además, se de la relación entre el tiempo transcurrido desde el comienzo de la barra y toda la duración de la barra expresado en porcentajes. Es útil para elegir el momento de tomar una decisión de trade.