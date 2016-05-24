マスインデックス (Mass Index、MI) は、最高値と最安値の間の帯域幅の変化に基づいて、トレンドの反転を検出するためのものです。



範囲が広くなるとマスインデックスは増加し、範囲が狭くなると場合マスインデックスは減少します。マス・インデックスは、Tushar Chandeとドナルドドーシーによって普及しました。

D.ドーシーによると、マスインデックスの最も重要なシグナルはインディケータによって構成され、「逆転のバルジ」と呼ばれる特別なモデルです。反転バルジは25周期のマスインデックス指数がまず27を超えてから26.5を下回ったときに形成されます。この場合、価格のターンは、トレンドの一般的な性質に独立して非常に可能です。すなわち、価格が取引レンジ内で上下に移動または変動するかどうかは重要ではありません。

反転バルジで生成された売買シグナルを検出するには、価格の9期間指数移動平均が頻繁に使用されます。反転バルジが表示されたら、移動平均が（逆転を視野に入れて）低下した場合は買い時で、上昇した場合は売理時です。

計算：

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

ここで

SUM - 合計

HIGH - 現在のバーの高値

LOW - 現在のバーの安値

EMA - 指数移動平均

N - インディケータ期間（加算可能な値の数）

このインディケータで使用できるのはEMA平滑化だけではありません。10の可能なバリアントから平滑化アルゴリズムを選択することができます。

SMA - 単純移動平均 EMA - 指数移動平均 SMMA - 平滑化された移動平均 LWMA - 線形加重移動平均 JJMA - JMA適応平均 JurX - ウルトラリニア平滑化 ParMA - パラボリック平滑化 T3 - Tillsonの複数指数平滑化 VIDYA - Tushar Chandeのアルゴリズムを使用した平滑化 AMA - Perry Kaufmanのアルゴリズムを使用した平滑化

Phase型のパラメータは異なる平滑化アルゴリズムでは完全に異なる意味を持つことには留意すべきです。JMAでは、それは-100〜100の外部Phase変数です。それは、T3ではより良い視覚化のために100を乗じた平滑化率、VIDYAでは CMOオシレータ期間、AMAでは低速EMAの期間です。他のアルゴリズムでは、これらのパラメータは、平滑化には影響しません。AMAの高速EMA期間ではこれは固定値で、デフォルトでは2に等しいです。累乗比もAMAでは2に等しいです。

このインディケータは SmoothAlgorithms.mqhライブラリクラスを使用します（terminal_data_folder\MQL5\Include にコピーします）。このクラスの使用法の詳細については 「Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（追加のバッファを使用しない中間計算のための価格のシリーズの平均化）」稿に記載があります

このインディケータは初めにMQL4で実装され2007年2月8日にコードベースで公開されました。



