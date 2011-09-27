Ставь лайки и следи за новостями
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Индекс массы (Mass Index, MI) - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3595
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Индекс массы (Mass Index, MI) предназначен для выявления разворотов тенденции на основе изменений ширины диапазона между максимальной и минимальной ценами.
Если диапазон расширяется, индекс массы увеличивается, если сужается - индекс уменьшается. Этот индекс популяризирован Тушаром Чанде (Tushar Chande) и Дональдом Дорси (Donald Dorsey). Индекс массы разработал Дональд Дорси.
Согласно Д. Дорси, важнейшим сигналом индекса массы следует считать особую модель, образуемую индикатором и называемую "разворотный горб" (reversal bulge). Разворотный горб образуется, когда 25-периодный индекс массы сначала поднимается выше 27, а затем опускается ниже 26,5. В этом случае вероятен разворот цен, причем независимо от общего характера тенденции (т.е. от того, движутся ли цены вверх, вниз или колеблются в торговом коридоре).
Чтобы определить, какой именно сигнал (к покупке или к продаже) дает разворотный горб, часто используют 9-периодное экспоненциальное скользящее среднее цен. При образовании разворотного горба следует покупать, если скользящее среднее падает (в расчете на разворот), и продавать, если оно растет.
Расчет:
MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)
где:
- SUM - сумма;
- HIGH - максимальная цена текущего бара;
- LOW - минимальная цена текущего бара;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- N - период индикатора (количество суммируемых значений).
В этом индикаторе можно использовать не только EMA-усреднение. Помимо этого можно сделать замену алгоритма усреднения, имея выбор из десяти возможных вариантов:
- SMA - простое скользящее среднее;
- EMA - экспоненциальное скользящее среднее;
- SMMA - сглаженное скользящее среднее;
- LWMA - линейно-взвешенное скользящее среднее;
- JJMA - адаптивное усреднение JMA;
- JurX - ультралинейное усреднение;
- ParMA - параболическое усреднение;
- T3 - множественное экспоненциальное сглаживание Тиллсона;
- VIDYA - усреднение с использованием алгоритма Тушара Чанде;
- AMA - усреднение с использованием алгоритма Пэрри Кауфмана.
Следует обратить внимание на тот факт, что параметры типа Phase для разных алгоритмов усреднения имеют совершенно различный смысл. Для JMA - это внешняя переменная Phase, изменяющаяся от -100 до +100. Для T3 - это коэффициент усреднения, умноженный на 100 для лучшего восприятия, для VIDYA - это период осциллятора CMO, а для AMA - период медленной EMA. В остальных алгоритмах эти параметры на усреднение не влияют. Для AMA период быстрой EMA является фиксированным и по умолчанию равным 2. Коэффициент возведения в степень для AMA тоже фиксирован на 2.
Индикатор использует классы библиотеки SmoothAlgorithms.mqh (нужно скопировать в каталог_данных_терминала\MQL5\Include), подробное описание работы с которыми было опубликовано в статье "Усреднение ценовых рядов без дополнительных буферов для промежуточных расчетов".
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base 08.02.2007.
Отображается текущее положение по времени относительно начала и конца текущего бара, дополнительно выводится значение времени, прошедшего от начала бара в процентах к продолжительности всего бара. Полезен для контроля момента принятия торгового решения.Candles_Smoothed
Свечной график, трансформированный усреднением.
Индекс колебаний (Swing Index) представляет собой математическое выражение активности операций за последние два бара.CCalendarInputBox
Новый элемент управления CCalendarInputBox библиотеки IncGUI предназначен для ввода даты и/или времени.