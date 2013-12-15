质量指数 (MI) 打算用来判断趋势反转，基于最高价和最低价之间的带宽变化。



如果带宽扩大, 质量指数增加, 如果带宽收窄, 指数减小。质量指数由 Tushar Chande 和 Donald Dorsey 推广。

根据 D. Dorsey，质量指数的最重要信号应该是一个特殊的模式，模式由指标构建，称为 "反转隆起"。反转隆起的形成，是当 25 周期质量指数，首先超过了27，然后跌至 26.5以下。在这种情况下, 价格转变非常有可能独立于趋势自然性质, 也就是说, 无论价格上升, 下跌或在交投区间内波动的. 都不重要。

为了判断究竟是什么信号 - 买或卖 - 由逆转隆起产生, 经常使用价格的 9 周期指数移动均线。当反转隆起出现, 如果移动均线下降 (可见的反转), 现在是时候买入, 如果它增加, 则卖出。

计算:

MI = SUM (EMA (HIGH - LOW, 9) / EMA (EMA (HIGH - LOW, 9), 9), N)

此处:

SUM - 累计和;

HIGH - 当前柱线最高价;

LOW - 当前柱线最低价;

EMA - 指数移动均线;

N - 指标周期 (累加数值的数量).

不仅 EMA 平滑可以在这个指标中使用。它允许从十种可能变种之中改变平滑算法:

SMA - 简单移动平均; EMA - 指数移动平均; SMMA - 平滑移动平均; LWMA - 线性加权移动平均; JJMA - JMA 自适应平均; JurX - 超线性平滑; ParMA - 抛物线平滑; T3 - Tillson 多指数平滑; VIDYA - 使用Tushar Chande 的平滑算法 AMA - 使用 Perry Kaufman 的平滑算法

应该指出的是 Phase 类型参数具有不同的平滑算法，完全不同的含义。对于 JMA 它的外部 Phase 变量从 -100 至 +100变化。对于 T3 它的平滑比率乘以 100 可有更佳视觉效果, 对于 VIDYA 它是 CMO 振荡周期，对于 AMA 它是慢速 EMA 周期。在其它算法中这些参数不能影响平滑。对于 AMA，快速 EMA 周期是一个固定值，且省缺值为 2。对于 AMA，力度提升比率也等于 2。

指标使用 SmoothAlgorithms.mqh 的库类（必须被复制到 客户端文件夹\MQL5\Include）。类库的使用描述可参阅文章 "Averaging Price Series for Intermediate Calculations Without Using Additional Buffers（无需使用额外的缓冲区进行平均价格序列的中间计算）"。

此指标首次实现并且发表在 MQL4 代码基地 08.02.2007.



